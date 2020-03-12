YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Polis 20 aranan şahsı yakaladı

Polis 20 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 12.03.2020 09:46 | Son Güncelleme

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi, Sındırgı, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Balıkesir İl merkezinde gözaltına aldı.

Polis 20 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi, Sındırgı, Burhaniye, Edremit, Ayvalık ve Balıkesir İl merkezinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Tarifesiz tur ve gezilere geçit yokTarifesiz tur ve gezilere geçit yok

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

Evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

14 yaşındaki Sevde’ye gözyaşlarıyla veda

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Başkan Beyoğlu Bakan Çavuşoğlu ile görüştü

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Tekirdağ’da 8 okulda tasarım ve beceri atölyesi kurulacak

Milletvekili Kasap uyardı

Milletvekili Kasap uyardı

Balıkesir Namaz Vakitleri 12 Mart Perşembe

İmsak
05:55
Sabah
07:18
Öğle
13:23
İkindi
16:41
Akşam
19:19
Yatsı
20:36

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler12 Mart Perşembe

Dilek Eczanesi
Merkez
Mehmetçik Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Ayvalik
Hayat Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Gar yolunda çalışmalar son sürat

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.