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Polis bu kez ceza kesmedi mangal ikram etti

MALATYA HABERLERİ  | 27.02.2020 16:11 | Son Güncelleme

Malatya’da şehir girişinde yer alan uygulama noktasında polis ekipleri yaptıkları mangalı, durdurdukları sürücülere ikram etti.Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya-Elazığ yolu girişinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uygulama noktasını ziyaret etti.

Malatya’da şehir girişinde yer alan uygulama noktasında polis ekipleri yaptıkları mangalı, durdurdukları sürücülere ikram etti.
Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Malatya-Elazığ yolu girişinde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün uygulama noktasını ziyaret etti. Burada görev yapan polislerin moral ve motivasyonunu arttırma adına gerçekleşen ziyarette mangal da yakılarak birlikte yemek yenildi.
Polislerin hazırladığı mangal etleri, uygulama noktasındaki polisler tarafından durdurulan araç sürücü ve yolcularına ikram edildi.

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