Polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamada 3 otomobil ve sürücüsüne toplam 2 bin 588 lira cezai işlem uygulandı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri rutin trafik kontrollerini şehir merkezinde yaptıkları uygulamalarla devam etti. Trafik ekipleri yaptıkları kontroller sırasında bir otomobil sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulup bin 228 TL, kavşağa ters yönden giren araç sürücüsüne bin 228 TL ve yüksek sesli müzik dinleyen bir otomobil sürücüsüne 132 TL olmak üzere toplamda 2 bin 588 TL para cezası uyguladı. Trafik ekipleri gece boyu denetimlerine devam etti.

