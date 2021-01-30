Polis ekipleri ile alkollü sürücü arasında kovalamaca yaşandı

Adıyaman’da ’dur’ ikazlarına uymayarak kaçan alkollü sürücü ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelen bir hafif ticari araçtan şüphelenen polis ekipleri aracı Çakal Köprüsü mevkisinde bulunan uygulama noktasında durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ikazlarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Meydana gelen kovalamaca Yenisanayi Mahallesi Sümer Park yakınlarında bulunan bir sitenin bahçesinde sona erdi. Site bahçesinde yakalanan araçta çok sayıda alkol kutuları bulunurken araçta, sürücüde ve site bahçesinde incelemeler yapıldı. Polisin ekipleri araç sürücüsü hakkında cezai işlem uyguladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

