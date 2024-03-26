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Polis, kazaya karışan yaşlı adamın gözündeki sorun nedeniyle ehliyetine el koydu

İHA İHA
26.03.2024 14:31
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Karaman’da hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis, kazaya karışan yaşlı adamın gözündeki sorun nedeniyle ehliyetine el koydu

Araç sürücü yaşlı adamın gözünde problem olduğunu düşünen polis, sürücünün ehliyetine el koyarak sağlık raporu getirmesini istedi.
Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Sakabaşı Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 79 yaşındaki İ.Ö.’nün kullandığı 70 EC 954 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç, aynı istikamette seyretmekte olan 70 DK 156 plakalı motosikletin dikiz aynasıyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsüyle birlikte yola devrildi.

Kaza sonrası motosikletin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, ticari aracın sürücüsü aracını yol kenarına durdurarak hemen yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“POLİS, YAŞLI ADAMIN EHLİYETİNE EL KOYDU”

Kaza anını anlatan hafif ticari aracın sürücüsü İ.O., “Şurada bir beyaz araba vardı, karşıdan da araba geliyordu o esnada motosiklet kenarından çıkıverdi” dedi.

Kazayla ilgili inceleme yapan trafik polisi, yaşlı adamım sağ gözünde problem olduğunu fark ederek ehliyetini istedi. Polis memuru, yaşlı adama senin gözünde bir problem var, başkalarının hayatını tehlikeye atamam diyerek, alkol kontrolü yaptıktan sonra ehliyete el koydu. Polis daha sonra yaşlı adama ehliyetini sağlık raporu getirmesi halinde tekrar alabileceğini söyleyerek aracı oğluna teslim etti.

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