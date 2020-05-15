YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

ORDU HABERLERİ  | 15.05.2020 03:10 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 15 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.15 gün öce kendi aracıyla seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hüseyin Cengiz, yaşama 15 gün tutunabildi.

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 15 gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Hüseyin Cengiz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
15 gün öce kendi aracıyla seyir halindeyken kamyona arkadan çarpması sonucu ağır yaralanan Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Hüseyin Cengiz, yaşama 15 gün tutunabildi. Tedavi gördüğü hastanede
akşam saatlerinde hayatını kaybeden Cengiz, sevenlerini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.
Cengiz için Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde tören düzenleyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi Habertürk canlı yayınında Levent Eraslan'ın zor anları! Küçük oğlu bir anda odaya girdi
Tabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştıTabiat parkında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Polis memuru yaşam savaşını kaybetti

Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Ordu'da silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

Aksaray'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Aksaray'da şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Kamyonet fındık bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Ordu Namaz Vakitleri 15 Mayıs Cuma

İmsak
03:17
Sabah
05:04
Öğle
12:30
İkindi
16:25
Akşam
19:46
Yatsı
21:25

Ordu Nöbetçi Eczaneler15 Mayıs Cuma

Altaş Eczanesi
Altinordu
Mert Gerçeker Eczanesi
Altinordu
Tülin Eczanesi
Altinordu
Bayşu Eczanesi
Fatsa
Bulut Eczanesi
Fatsa
Boşcu Eczanesi
Unye
Hayat Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

Sağlık çalışanlarından İstiklal Marşı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Genç Kız, Sınav Heyecanına Yenik Düştü

Genç Kız, Sınav Heyecanına Yenik Düştü

Yol çöktü, dolmuş suya gömüldü

Yol çöktü, dolmuş suya gömüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.