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Polis, sanayi esnafını asayiş konularında uyardı

AMASYA HABERLERİ  | 20.06.2020 16:31 | Son Güncelleme

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, sanayi esnaflarına maske ve broşür dağıtarak asayiş konularında uyardı.Sanayi esnaflarını ziyaret eden Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, esnaflara maske ile broşür dağıtarak, sosyal mesafenin korunması, izolasyon, maske takılması ve hijyenlerini sağlamaları konusunda bilgilendirdi.Sanayi esnaflarıyla asayiş konularında bir süre sohbet eden polisler, hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılığı konusunda da dikkatli olmalarını söyledi.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, sanayi esnaflarına maske ve broşür dağıtarak asayiş konularında uyardı.
Sanayi esnaflarını ziyaret eden Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, esnaflara maske ile broşür dağıtarak, sosyal mesafenin korunması, izolasyon, maske takılması ve hijyenlerini sağlamaları konusunda bilgilendirdi.
Sanayi esnaflarıyla asayiş konularında bir süre sohbet eden polisler, hırsızlık olayları ve telefonla dolandırıcılığı konusunda da dikkatli olmalarını söyledi.

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