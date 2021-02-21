YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Polis sokak hayvanlarını unutmadı

Polis sokak hayvanlarını unutmadı

21.02.2021 10:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis unutmadı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince kentte belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor.Kars’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besledi.İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalarını sürdürüyor.

Kars’ta soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını polis unutmadı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekiplerince kentte belirlenen noktalarda sokak hayvanlarına yiyecek bırakılıyor.
Kars’ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları besledi.
İçişleri Bakanlığınca çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek ve farkındalığı artırmak için kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği, çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Kars’taki sokak hayvanları unutulmadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince kedi, köpek ve kuşlar için şehrin farklı noktalarına yiyecek bırakıldı. Sokakta bulunan hayvanların genel durumlarını da kontrol eden ekipler, hayvanlara yakın ilgi gösterdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş En pahalı estetiğini açıkladı! Bakın kaç para ödemiş
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

Kars Namaz Vakitleri 21 Şubat Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
12:26
İkindi
15:26
Akşam
17:56
Yatsı
19:15

Kars Nöbetçi Eczaneler21 Şubat Pazar

Yetimoğlu Eczanesi
Merkez
Yasın Eczanesi
Kagizman
Artaç Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Kalaşnikof tüfeği satmak isterken jandarmaya yakalandılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Off-Road üyeleri, sokak hayvanları için yem bıraktı

Eğitime tablet desteği

Eğitime tablet desteği

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Gediz’de olası can kaybını polis önledi

Diğer Haberler

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen çocukların kayak keyfi

Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne gelen çocukların kayak keyfi

Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı

Kış tatbikatına katılan Azerbaycanlı askerler evlerine uğurlandı

Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi

Kars’ta polisten ışıklı ve sesli uyarı denetlemesi

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Selim’de bir köy karantinaya alındı

Kars’ta Özel idare ekipleri kapalı yolları tek tek açtı

Kars’ta Özel idare ekipleri kapalı yolları tek tek açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.