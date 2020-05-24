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Polis suçlulara göz açtırmıyor

GAZİANTEP HABERLERİ  | 24.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Gaziantep polisi çeşitli suçlardan 78 kişi hakkında işlem uyguladı.Gaziantep polisi kent genelinde yaptığı çalışmalarda 14 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan, 34 aranan şahıs yakalanmış, 18 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı.Polis ayrıca 80 gr.

Gaziantep polisi çeşitli suçlardan 78 kişi hakkında işlem uyguladı.
Gaziantep polisi kent genelinde yaptığı çalışmalarda 14 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 12 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan, 34 aranan şahıs yakalanmış, 18 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı.
Polis ayrıca 80 gr. uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız silah 38 adet fişek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği 4 adet kartuş, 1 adet kurusıkı silah, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı laptop, 1 adet çalıntı cep telefonu, 169 paket gümrük kaçağı sigara, 3 adet suça konu cep telefonu, 1 adet hassas terazi, 1 adet kesici alet, 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

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