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Polis ve zabıta sokaktaki yaşlılar için denetimini arttırdı

BURSA HABERLERİ  | 22.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ve zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı. 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkmalarının yasaklanması nedeniyle polis kimlik kontrolünde bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle dün gece saat 00.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasakların başlamasıyla polis ve zabıta ekipleri cadde ve sokaklarda devriyelerini sıklaştırdı. Sokakta şüphelendikleri kişilerin kimliklerini kontrol eden ekipler, 65 yaş üstü olan vatandaşları uyararak evlerine gitmelerini istedi. Yaşları 65 altı olan vatandaşlara da durumu anlatan ekipler hem kendi hem de diğer vatandaşların sağlığı için işleri acil değilse dışarıya çıkmamalarını istedi. Bir vatandaş ise 65 yaşına girmesine 40 gün olduğunu belirtti. Yapılan uygulamaya herkesin uyması gerektiğini söyleyen şahıs, "Ben günde bir saat hava almak için çıkıyorum, ondan sonra evime gidiyorum" dedi.

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