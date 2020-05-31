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Polisin "dur" ihtarına uymadı kaza yaptı: 1 yaralı

MALATYA HABERLERİ  | 31.05.2020 22:47 | Son Güncelleme

Malatya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı.

Malatya’da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphe üzerine 35 AHT 751 plakalı otomobili Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücünün kullandığı araç, kovalamaca sırasında yol üzerindeki bir duvara çarparak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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