Polisten Ravza ve Kaan kardeşlere sürpriz

Kahramanmaraş’ta trafik polisleri, geçen yıl düzenlenen Trafik Haftasında görev alan ancak bu yıl korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan Ravza (5) ve Kaan Gündeş (9) kardeşleri evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şubesi, geçtiğimiz yıl düzenlenen Trafik Haftasında, üniformalarını giyen ve ellerine aldıkları pankartla kutlamaya katılan Ravza ve Kaan Gündeş, kardeşleri evlerinde ziyaret etti. Polisler çocuklara boyama kitabı, trafik kartı ve geçen yıl çekilmiş fotoğrafı hediye etti.

Korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan çocukları ziyaret etmek istediklerini ve Trafik Haftalarını kutlamak istediklerini söyleyen Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Hakan Doğan, “Trafik Haftamızı dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıldaki trafik haftamızda polis üniformamızı giyerek çocuğuz ama trafikteyiz pankartını tutarak etkinliğimize katkı sağlayan iki kardeş vardı. Bu yıl onlar malum gelemedi ve biz onlara gitmek istedik. Bugün kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ederek onlara çeşitli hediyeler vermek istedik” diye konuştu.

Ravza ve Kaan ise ziyaretlerinden dolayı trafik polislerine teşekkür etti.

Polisler, apartmandaki daireleri gezerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklar ise balkonlara çıkarak polisleri alkışladı.

