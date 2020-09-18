Popstar Mehtap Yılmaz Katarsis'te itiraf etti! 'Akrabamız küçükken beni elledi'

Popstar Mehtap olarak bilinen Mehtap Yılmaz katıldığı Youtube yayınında samimi açıklamalarda ve itiraflarda bulundu. Çocukluğundan itibaren yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Mehtap Yılmaz şu ana kadar kimsenin bilmediği gerçekleri de açıkladı.

Çocukluğunda çok zor günler geçirdiğini söyleyen Popstar Mehtap "Annem ve babam hiç anlaşamazdı. Bizim evde şiddet vardı. Hem kadına hem de çocuklara. Böyle bir ortamda büyüdüm. Babam eve geldiğinde korkuya kapılırdım. Şimdi kavgaya başlayacaklar ve annemi dövecek diye. Gecenin dördünde komşuya gittiğimiz oldu annem ve babamı ayırması için..." dedi.

'EVİMİZE GELEN ABİM DEDİĞİM...'

Çocukluğunda yaşadığı taciz olayını da anlatan Mehtap; "Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakınım olan, abi dediğim biri tarafından tacize uğradım. Nasıl anlatacaksın geldi beni elledi diye... Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum" dedi.

Çocukluğunda başlayan zorlu hayat mücadelesinin gençlik yıllarında da peşini bırakmadığını aktaran Popstar Mehtap pavyonda ilk çalışmaya başladığı zamanı ise şöyle anlatıyor: