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Popstar Mehtap Yılmaz Katarsis'te itiraf etti! 'Akrabamız küçükken beni elledi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 11:03 | Son Güncelleme

Popstar’da güçlü sesinin yanı sıra dobralığıyla hatırlanan Mehtap Yılmaz Katarsis programına konuk oldu. Mehtap Yılmaz yaptığı açıklamalar ve itiraflarla gündeme bomba gibi düştü. Mehtap Yılmaz yaşadığı tacize anlatırken gözleri doldu.

Popstar Mehtap olarak bilinen Mehtap Yılmaz katıldığı Youtube yayınında samimi açıklamalarda ve itiraflarda bulundu. Çocukluğundan itibaren yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan Mehtap Yılmaz şu ana kadar kimsenin bilmediği gerçekleri de açıkladı.

Çocukluğunda çok zor günler geçirdiğini söyleyen Popstar Mehtap "Annem ve babam hiç anlaşamazdı. Bizim evde şiddet vardı. Hem kadına hem de çocuklara. Böyle bir ortamda büyüdüm. Babam eve geldiğinde korkuya kapılırdım. Şimdi kavgaya başlayacaklar ve annemi dövecek diye. Gecenin dördünde komşuya gittiğimiz oldu annem ve babamı ayırması için..." dedi.

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'EVİMİZE GELEN ABİM DEDİĞİM...'

Çocukluğunda yaşadığı taciz olayını da anlatan Mehtap; "Daha çok küçükken, evimize gelen çok yakınım olan, abi dediğim biri tarafından tacize uğradım. Nasıl anlatacaksın geldi beni elledi diye... Bunu kimseye söyleyemedim. Çünkü bana inanmazlardı. O yüzden akrabalarımla görüşmüyorum" dedi.

Çocukluğunda başlayan zorlu hayat mücadelesinin gençlik yıllarında da peşini bırakmadığını aktaran Popstar Mehtap pavyonda ilk çalışmaya başladığı zamanı ise şöyle anlatıyor:

Ekran Alıntısı

"Annem hasta, kardeşim var. Aile bakmam lazım. Zaten okuyamayacağımı da biliyorum. Pavyonda çalışmaya başladım. Ama annem benim türkü barda çalıştığımı sanıyordu. İlk pavyonda çalışmaya başladığımda ürkek bir güvercin gibiydim. Hareketsiz duruyordum sahnede. O günlerden bugünlere geldim. Ben ailemi hep bu sektörden uzak tuttum. Kimse kardeşim olduğunu bilmiyordu. Erkek kardeşim doktor oldu. 'Ablası pavyonda çalışıyor' demesinler, o da mahcup olmasın diye uzak duruyordum. Onu beyaz önlük içinde görünce gözyaşlarımı tutamadım. Bunu ben yaptım diye..."

Ekran Alıntısı

'ÜZERİNE KURŞUNLAR YAĞDI'

Pavyonda yaşadıklarını da anlatan Mehtap şunları söyledi:

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"Bu hayata özenenleri görüyorum. Hiç özenmesinler. O ışıltılı hayatın ardından yalnızlık geliyor. Öyle şeyler gördüm ki... Bir gece kulis dedikleri bir yerde 4-5 kız yerde yatıyordu. Saat sabaha karşı 4. Sarhoş olup yığılıp kalmışlar. Üzerlerine masa örtüsü örtmüşler. Çok üzücü bir görüntüydü. Çok kez kurşunların arasında kaldım. Bir kere bir erkeği reddettiğim için silahı alıp geri geldi. Biz orkestra ile kapıdan çıkarken resmen kurşun yağdırdı. Yaralananlar oldu. Çok şükür kimse ölmedi. Ben yarışmalara katıldıktan sonra, ünlenince akrabalarımın bakış açısı değişti. Eskiden kötü bir iş yaptığımı söyleyenler şimdi benim fotoğraf çektirmek istiyorlar."


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dünyada yeni trend bu artık. Gündem olmak isteyen kadınların klâsik yaklaşımı. Çok güzelsin demek bile taciz sayılıyor artık. Şalvar Davası filmi gerçek olucak
orani burani acarsan baba dedigin kisilerde taciz eder seni
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