Portekiz basını: Aboubakar yeniden Beşiktaş'a transfer olabilir

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın gündemine gelen ancak sakatlık problemi nedeniyle transferinden vazgeçilen Aboubakar hakkında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Portekiz basını Kamerunlu golcünün Ocak ayında yeniden Beşiktaş'a transfer olabileceğini iddia etti. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceicao'nun kadro tercihleri arasında yer almayan Aboubakar, 19 Ekim'de oynanacak kupa maçında da kadroya alınmazsa devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

2021 yılına kadar Porto ile sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın 50 milyon Euro'luk fesih maddesi de bulunuyor.

