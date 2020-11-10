SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Portekiz'de şok! Genç oyuncu Bruno Tavares göğsünden vuruldu!

Portekiz'de şok! Genç oyuncu Bruno Tavares göğsünden vuruldu!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.11.2020 22:33 | Son Güncelleme

Portekiz'in büyük takımlarından Sporting'in 18 yaşındaki yıldız adayı oyuncusu Bruno Tavares'in pazar sabahı göğsünden vurulduğu belirtildi.

Portekiz'de şok! Genç oyuncu Bruno Tavares göğsünden vuruldu!

Sporting'in 18 yaşındaki genç yıldız adayı oyuncusu Bruno Tavares ölümden döndü. Portekiz genç yaş milli takımlarında 38 kez forma giyen ve 9 da gol atan genç kanat forvet ile kulübü Sporting geçtiğimiz Mayıs ayında 5 senelik sözleşme imzalamıştı. Sporting oyuncusunu geleceğin yıldızlarından biri olarak görüyor ve ondan çok ciddi bir bonservis geliri elde etmeyi düşünüyor.

"ŞAKALAŞMAK İSTERKEN SİLAH PATLADI"

Portekiz medyasındaki haberlere göre, Tavares pazar günü arabasıyla bir benzin istasyonuna gitti ve orada kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden vuruldu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bu bir silahlı saldırı değildi ve polis tarafından hala aranan bu kişi, bir şakalaşma esnasında Bruno Tavares'e şarjörü dolu olan silahını doğrulttu ve silah ateş aldı. Göğsünden vurulan 18'lik oyuncu hemen Hospital Garcia de Orta'da ameliyata alındı ve doktorların erken müdahalesiyle hayata döndürülen oyuncu tedavisinden sonra kulüp doktorları tarafından teslim alındı.

Pazar günü tesislerde olması gereken bir zamanda arabasıyla dışarıda olan Tavares için kulübün disiplin cezası vermeye hazırlandığı belirtildi.

Eylül ayında Sporting, Tavares'in yetiştiği altyapı tesislerinin adını, yine buradan yetişen bir oyuncu olan Cristiano Ronaldo olarak değiştirmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Modern Dünyada Bankacılık: İnternet BankacılığıModern Dünyada Bankacılık: İnternet Bankacılığı
Thierry Henry'den Messi savunması!Thierry Henry'den Messi savunması!
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'iİşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Koronavirüs aşısının fiyatı ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk mesaj
Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek
Galatasaray'dan Süper Lig'e damga vuracak transfer! Bedavaya gelecek
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
İç çamaşırlarıyla kameraların karşısına geçen Bush, olay oldu!
Bu sefer kim kazanacak? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...
Bu sefer kim kazanacak? Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yıldız futbolcunun mastürbasyon videosu sızdırıldı!
Yıldız futbolcunun mastürbasyon videosu sızdırıldı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
Gaziantep'ten Beşiktaş'a soğuk duş! 3-1!
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımımızın aday kadrosu açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Portekiz'de şok! Genç oyuncu Bruno Tavares göğsünden vuruldu!
Genç oyuncu göğsünden vuruldu!
Thierry Henry'den Messi'yi eleştirenlere cevap
Thierry Henry'den Messi savunması!
Son Dakika | Samuel Eto'o trafik kazası geçirdi
Eto'o trafik kazası geçirdi! İşte arabasının son hali...
Artem Dzyuba, mastürbasyon videosunun internete sızmasının ardından kadrodan çıkarıldı
Yıldız futbolcunun mastürbasyon videosu sızdırıldı!
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı
Ronaldo'nun sevgilisi kılık değiştirip şov yaptı!
Lille'e Burak Yılmaz'ın golleri yetmedi
Burak Yılmaz durdurulamıyor... Yine 2 gol attı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.