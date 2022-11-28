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Portekiz Uruguay'ı 2-0 mağlup etti! Ronaldo düşman çatlattı, ülkesini son 16 turuna taşıdı

28.11.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Dünya Kupası'nda ikinci maçların heyecanı sürerken, H Grubu ikinci maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. Mücadele Portekiz'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlanırken, 3 puanın sahibi Portekiz oldu. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Portekiz adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. İşte detaylar...

Portekiz Uruguay'ı 2-0 mağlup etti! Ronaldo düşman çatlattı, ülkesini son 16 turuna taşıdı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. H Grubu ikinci maçında Portekiz Uruguay ile karşı karşıya geldi. 88.668 futbolseverin canlı olarak izlediği mücadelede gülen taraf 2-0'lık skorla Portekiz olurken, grupta 2'de 2 yaparak adını son 16'ya yazdırmayı başardı.

GÖZLER ONUN ÜZERİNDEYDİ!

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Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, basın mensuplarının odağındaydı. 2022 Dünya Kupası'nda en çok basın mensubunun akredite olduğu karşılaşma olarak kayıtlara geçen Portekiz Uruguay mücadelesinde Cristiano Ronaldo'yu dev bir basın ordusu takip etti.

MUSLERA VE TORREIRA YEDEK SOYUNDU

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Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızları Muslera ve Torreira Portekiz karşısında yedek kulübesinde başlarken, iki isim de forma şansı bulamadı.

İLK YARI BAŞLADIĞI GİBİ...

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Mücadelenin ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, iki ekipte net bir gol fırsatı yakalayamadı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikası başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı.

GOL 54'TE GELDİ!

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Karşılaşmada gol sesi 54. dakikada geldi. Karşılaşmanın 54. dakikasında sol kanattan paslarla gelen Portekiz'de Fernandes topu kale önüne ortaladı. Topa çok iyi yükselen Cristiano Ronaldo kafayla dokunmak istese de top kalecinin solundan ağlarla buluştu.

GOL ÖNCE RONALDO'YA YAZILDI

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Yaşanan pozisyonda FIFA golü önce Cristiano Ronaldo'ya yazarken, yapılan incelemeler sonrası gol Fernandes'e yazıldı.

DİREKTEN DÖNDÜ!

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Karşılaşmada son bölüme girilirken tüm kozlarını sahaya süren Urugay'da forma giyen Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez 72'de oyuna girdi. Oyuna girmesinin ardından topla ilk buluşmasında kaleye oldukça sert vuran Gomez topu direğe nişanladı.

SUAREZ 73'DE DAHİL OLDU!

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Uruguay'ın bir diğer yıldızı Luis Suarez mücadeleye yedek başlarken, 73. dakikada oyuna dahil oldu.

UZATMADA PENALTI GELDİ!

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Karşılaşmanın 90. dakikasında Portekiz penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen ilk golün sahibi Bruno Fernandes durumu 2-0'a getirdi ve karşılaşmanın da skorunu belirlemiş oldu.

SON SANİYEDE DİREK

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9 dakika uzatma verilen karşılaşmanın 90+8. dakikasında Bruno Fernandes hat-trick yapmanın eşiğinden döndü. Ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Bruno Fernandes direği geçemedi.

PORTEKİZ SON 16'DA

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Alınan bu skorla Portekiz 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti ve son 16'ya yükselmeyi garantiledi. Uruguay ise 1 puanla son sırada kaldı.

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