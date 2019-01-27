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Porto 1 - 3 Sporting Lizbon

FUTBOL HABERLERİ  | 27.01.2019 10:05 | Son Güncelleme

Portekiz Lig Kupası'nı, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucunda Porto'yu 3-1 yenen Sporting Lizbon kazandı.

Porto 1 - 3 Sporting Lizbon

Braga Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Porto, 79'uncu dakikada Fernando Andrade'nin golüyle 1-0 öne geçti. Sporting Lizbon, karşılaşmanın uzatma dakikalarında hakemin VAR sistemine bakarak verdiği kararla penaltı kazandı.

90+2'de topun başına geçen Bas Dost, skoru eşitleyen golü attı. Maçın normal süresi 1-1 sona erince, kural gereği uzatma dakikaları oynanmayıp kupanın sahibini belirlemek için direkt penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında 3-1'lik üstünlük elde eden Sporting Lizbon, art arda 2'nci kez kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Portekiz futbolunda ticari gelirleri artırmak amacıyla 2007-2008 sezonunda "Portekiz Lig Kupası" adıyla başlatılan turnuvayı 7 kezle en çok kazanan takım Benfica oldu. Portekiz liginde lider olan Porto ise 3. kez oynadığı finalden de eli boş ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Porto - Sporting Lizbon Portekiz Lig Kupası

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