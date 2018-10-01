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Porto-Galatasaray maçını Michael Oliver yönetecek

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 01.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Porto maçının hakemleri açıklandı. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Porto-Galatasaray maçını Michael Oliver yönetecek

Dragao Stadyumu'nda 3 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yaparken, Paul Tierney ile Andre Marriner ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Porto-Galatasaray Michael Oliver

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