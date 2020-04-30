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Posbıyık, 1 Mayıs İşçi Bayramını Kutladı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 30.04.2020 14:09 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.Başkan Posbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi;“1 Mayıs, çalışanların, emekçilerin bayramı kutlu olsun.

Posbıyık, 1 Mayıs İşçi Bayramını Kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Posbıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi;“1 Mayıs, çalışanların, emekçilerin bayramı kutlu olsun. Her zaman çalışanlardan yana mücadele eden bir belediye başkanı olarak çalışma hayatının demokratikleşmesinden, çalışanların yönetim sürecinde yer almasından yana oldum. Demokrasi ancak katılımla mümkün olabilir. Çalışma barışı da ancak çalışanların yönetime katılmasıyla sağlanabilir. Her zaman özlük haklarıyla ilgili yapabileceğimin en üstünü hayata geçirdim. Bu anlayışla çok daha iyi yaşam koşulları, daha sağlıklı ve temiz bir çevre, tüm dünyada barış ve demokrasinin yerleşmesi için birlikte mücadelede edeceğiz. Kömürün ve sanayinin şehri olan Karadeniz Ereğli aynı zamanda bir emekçi kentidir. Bu emek ve dayanışma gününün, aynı zamanda çalışma hayatının iyileştirilmesine dönük adımların hayata geçirilmesi için vesile olmasını diliyorum. Korona virüsü salgınının yaşandığı bu zor günlerde işsizliğin giderek arttığını, yaşam koşullarının ağırlaştığını biliyoruz. Bu zor günleri birlik ve dayanışmayla aşabiliriz.
Bu 1 Mayıs’ın bu anlayışa hizmet edeceğine, birlik ve dayanışma gücünü artıracağına olan inancımla tüm çalışanların, emekçilerin 1 mayıs işçi bayramını kutlarım” dedi.

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