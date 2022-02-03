YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Potada kadınlar derbisi yarın oynanacak

Potada kadınlar derbisi yarın oynanacak

03.02.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Potada kadınlar derbisi yarın oynanacak

İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında yarın Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Metro Enerji'de oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde 2 maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, 14 maçın 13'ünü kazanırken haftaya 4. sırada girdi. Puan cetvelinin 8. sırasında bulunan Beşiktaş HDI Sigorta ise 16 karşılaşmanın 6'sında galibiyet sevinci yaşarken, 10 müsabakayı kaybetti.

Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanan derbiyi Fenerbahçe Safiport, 78-52 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Abdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısıAbdi İbrahim Otsuka'dan kış depresyonu uyarısı
Motorlu kuryelerden zam protestosuMotorlu kuryelerden zam protestosu
Eren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldıEren Kış-18 Hakkari-Kazan Vadisi Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Timuçin Aladağ Operasyonu başlatıldı

İstanbul Namaz Vakitleri 3 Şubat Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:06
Öğle
13:23
İkindi
16:04
Akşam
18:30
Yatsı
19:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Perşembe

Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Polen Eczanesi
Atasehir
Ayşenur Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

Kansere karşı umut oldu! Çalışmalarını Türkiye’de yapmak istiyor

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

"Silikonları yenilemişsin" yorumuna bomba yanıt

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Bağışıklığınızı zırh gibi korumak çok kolay

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Gelişigüzel vitamin kullanmayın! Doğal yöntemlerle korunun

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.