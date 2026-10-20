SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

Premier Lig'de tarihi ceza kapıda! Manchester City küme düşürülmekten beter olacak

Mali kural ihlalleri nedeniyle hakkında disiplin süreci yürütülen Manchester City için İngiltere futbolunu sarsacak bir ceza gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig devine, Championship'e düşmesine ve orada en az iki sezon kalmasına neden olabilecek büyüklükte puan silme cezası verilebilir.

Premier Lig'de tarihi ceza kapıda! Manchester City küme düşürülmekten beter olacak
Emre Şen

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, finansal fair-play ve mali harcama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada tarihi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. İngiliz basınından Daily Mail'in soruşturma sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, sarı-mavili kulübe Premier Lig'den küme düşmesine yol açacak seviyede ağır bir puan silme cezası uygulanması tartışılıyor.

İKİ SEZON CHAMPIONSHIP'TE KALMA RİSKİ

Gündemdeki ceza senaryolarının yalnızca tek bir sezonla sınırlı kalmayabileceği vurgulandı. Kulübün alt lige düşürülmesinin yanı sıra bir sonraki sezona da eksi puanla başlama yaptırımıyla karşılaşabileceği belirtildi. Bu tablonun gerçekleşmesi durumunda Manchester City'nin Championship kulvarında en az iki sezon geçirmek zorunda kalabileceği kaydedildi. Öte yandan kulübün doğrudan dördüncü lig seviyesi olan League Two'ya düşürülmesi ihtimali ise daha düşük bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

DOKUZ YILLIK MALİ İHLAL DOSYASI VE DEV PARA CEZASI

Premier Lig yönetiminin bağımsız komisyon raporlarına dayandırdığı incelemede, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dokuz yıllık süreçte ticari anlaşmalar üzerinden gelirlerini yüksek, giderlerini ise düşük gösterdiği tespit edildi. Ayrıca kulübün soruşturma sürecinde iş birliği yükümlülüklerini yerine getirmediği aktarıldı. Masadaki yaptırımlar arasında puan silme cezasının yanı sıra İngiltere futbol tarihinin en yüksek para cezalarından birinin de eş zamanlı olarak uygulanabileceği ifade ediliyor.

MANCHESTER CITY KARARA İTİRAZ ETTİ: GÖZLER OCAK 2027'DE

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Manchester City yönetimi, kararda hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu savunarak resmi itiraz başvurusunda bulundu. Suçsuzluğunu kanıtlayacak delillere sahip olduğunu duyuran İngiliz ekibi, itiraz sürecinin tamamlanmasını bekliyor. İtiraz incelemesinin Ocak 2027'ye kadar sürebileceği öngörülürken, Premier Lig yönetiminin nihai kararı ve ceza takvimini bu tarihten önce netleştirmek istediği öğrenildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Salah'tan Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım: "Yüzde otuz beş"Salah'tan Beşiktaş maçının ardından olay paylaşım: "Yüzde otuz beş"
Galatasaray'ın Lille deplasmanında koruma ordusu!Galatasaray'ın Lille deplasmanında koruma ordusu!
Anahtar Kelimeler:
manchester city
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Aralarında Murat Ağırel ve Ömer Sarıgül de var! 15 kişi tutuklandı

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Trabzonspor'dan Beşiktaş'a geçit yok! Derbi zaferi 2 golle geldi

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarıldı! Cansu Taşkın sessizliğini bozdu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Kutluhan Taşkın atandı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.