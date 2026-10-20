Premier Lig'de tarihi ceza kapıda! Manchester City küme düşürülmekten beter olacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, finansal fair-play ve mali harcama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturmada tarihi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. İngiliz basınından Daily Mail'in soruşturma sürecine yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, sarı-mavili kulübe Premier Lig'den küme düşmesine yol açacak seviyede ağır bir puan silme cezası uygulanması tartışılıyor.

İKİ SEZON CHAMPIONSHIP'TE KALMA RİSKİ

Gündemdeki ceza senaryolarının yalnızca tek bir sezonla sınırlı kalmayabileceği vurgulandı. Kulübün alt lige düşürülmesinin yanı sıra bir sonraki sezona da eksi puanla başlama yaptırımıyla karşılaşabileceği belirtildi. Bu tablonun gerçekleşmesi durumunda Manchester City'nin Championship kulvarında en az iki sezon geçirmek zorunda kalabileceği kaydedildi. Öte yandan kulübün doğrudan dördüncü lig seviyesi olan League Two'ya düşürülmesi ihtimali ise daha düşük bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

DOKUZ YILLIK MALİ İHLAL DOSYASI VE DEV PARA CEZASI

Premier Lig yönetiminin bağımsız komisyon raporlarına dayandırdığı incelemede, Manchester City'nin 2009-2010 ile 2017-2018 sezonları arasındaki dokuz yıllık süreçte ticari anlaşmalar üzerinden gelirlerini yüksek, giderlerini ise düşük gösterdiği tespit edildi. Ayrıca kulübün soruşturma sürecinde iş birliği yükümlülüklerini yerine getirmediği aktarıldı. Masadaki yaptırımlar arasında puan silme cezasının yanı sıra İngiltere futbol tarihinin en yüksek para cezalarından birinin de eş zamanlı olarak uygulanabileceği ifade ediliyor.

MANCHESTER CITY KARARA İTİRAZ ETTİ: GÖZLER OCAK 2027'DE

Suçlamaları kesin bir dille reddeden Manchester City yönetimi, kararda hukuki ve maddi hatalar bulunduğunu savunarak resmi itiraz başvurusunda bulundu. Suçsuzluğunu kanıtlayacak delillere sahip olduğunu duyuran İngiliz ekibi, itiraz sürecinin tamamlanmasını bekliyor. İtiraz incelemesinin Ocak 2027'ye kadar sürebileceği öngörülürken, Premier Lig yönetiminin nihai kararı ve ceza takvimini bu tarihten önce netleştirmek istediği öğrenildi.