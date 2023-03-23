Premier Lig'den sonra Hollanda Ligi Eredivisie'de de Ramazan ayı için düzenleme! İftar saati geldiğinde...

Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, liglerde de son viraja girildi. Feyenoord, Ajax, PSV ve AZ'nin şampiyonluk yarışını sürdürdüğü Hollanda Ligi Eredivisie'de federasyon, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeni bir karar aldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, Ramazan ayında oruç tutacak olan oyunculara ayrıcalık tanıyacak bir kararı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

ESPN'in haberine göre federasyon, Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmesi için Ramazan ayı boyunca maçların kısa süreli olarak durdurulmasına izin verecek.

Futbolcuların orucunu açmasının ardından müsabakanın kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

Hollanda Ligi'nde Orkun Kökçü, Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan gibi Türk futbolcular top koşturuyor.



