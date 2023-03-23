SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Premier Lig'den sonra Hollanda Ligi Eredivisie'de de Ramazan ayı için düzenleme! İftar saati geldiğinde...

Premier Lig'den sonra Hollanda Ligi Eredivisie'de de Ramazan ayı için düzenleme! İftar saati geldiğinde...

23.03.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya futbolunda heyecan devam ederken, Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte liglerde düzenlemeler yapılıyor. İngiltere Premier Lig'de de oruç tutan futbolcular için yeni bir karar verilmesinin ardından Hollanda Ligi Eredivisie'de de harekete geçildi. Lig yönetimi, Ramazan ayı boyunca oynanacak akşam maçları için oluşturduğu düzenlemeyi yürürlüğe soktu.

Premier Lig'den sonra Hollanda Ligi Eredivisie'de de Ramazan ayı için düzenleme! İftar saati geldiğinde...

Dünya futbolunda heyecan tüm hızıyla devam ederken, liglerde de son viraja girildi. Feyenoord, Ajax, PSV ve AZ'nin şampiyonluk yarışını sürdürdüğü Hollanda Ligi Eredivisie'de federasyon, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte yeni bir karar aldı.

2022-08-06T162344Z_1313717536_MT1SIPA000JVG82M_RTRMADP_3_SIPA-USA

Hollanda Futbol Federasyonu, Ramazan ayında oruç tutacak olan oyunculara ayrıcalık tanıyacak bir kararı yürürlüğe sokmaya hazırlanıyor.

2023-03-16T190507Z_747530100_UP1EJ3G1H0GH5_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FEY-SHK-REPORT

ESPN'in haberine göre federasyon, Müslüman oyuncuların oruçlarını açabilmesi için Ramazan ayı boyunca maçların kısa süreli olarak durdurulmasına izin verecek.

2023-03-16T180157Z_317174054_UP1EJ3G1E38D4_RTRMADP_3_SOCCER-EUROPA-FEY-SHK-REPORT

Futbolcuların orucunu açmasının ardından müsabakanın kaldığı yerden devam edeceği aktarıldı.

Hollanda Ligi'nde Orkun Kökçü, Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Doğan Erdoğan gibi Türk futbolcular top koşturuyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldız oyuncuya bahis cezası! 'Men edilecek'Yıldız oyuncuya bahis cezası! 'Men edilecek'
Olay iddia! Alanyaspor Fenerbahçe maçında VAR kameraları devre dışı kaldıOlay iddia! Alanyaspor Fenerbahçe maçında VAR kameraları devre dışı kaldı
Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!Alanyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası olay tepki!
Anahtar Kelimeler:
Eredivisie Oğuzhan Özyakup Burak Yılmaz Orkun Kökçü hollanda ligi ligi erden oruç tutan futbolcular

En Çok Okunan Haberler

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

En düşük emekli maaşlarına zam! Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde' diyerek duyurdu

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Erdoğan'dan Altılı Masa sözleri! 'Herkes birbirine çalım atıyor'

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Okan Buruk'tan sürpriz talep! 'Hayalim G.Saray' demişti, Muslera sonrası kale ona emanet

Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Batuhan Karadeniz sessizliğini bozdu...

Tüm Türkiye onları konuşmuştu! Batuhan Karadeniz sessizliğini bozdu...

Ne Arda Turan, Ne Volkan Demirel... İşte Ümit Milli Takımı'n yeni hocası!

Ne Arda Turan, Ne Volkan Demirel... İşte Ümit Milli Takımı'n yeni hocası!

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Akşener'in hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Sevgilisinin kocasına yakalanmak istemedi! Çırılçıplak pencereden...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

Depreme ameliyat sırasında yakalandı! O anları kaydetti

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Rahatlığına hayran kalacağınız Camper ayakkabıda 550 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.