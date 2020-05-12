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Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki

İNGİLTERE HABERLERİ  | 12.05.2020 18:37 | Son Güncelleme

Futbolun geri dönüş planları sadece Türkiye'de değil, tüm futbol ülkelerinde tartışılıyor. Premier Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlamasıyla ilgili değerlendirme yapan Newcastle'ın yıldızı Danny Rose, "Hükümet futbolu ülkenin moralini yükseltmek için geri getiriyoruz diyor. Ülkenin morali ....... değil. İnsanların hayatı risk altında" diye konuştu.

Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki

Newcastle'ın İngiliz milli oyuncusu Danny Rose, Premier Lig'in yeniden başlama projesine ateş püskürdü. Project Restart adıyla lanse edilen planlamayı 'Lanet bir şaka' olarak tanımlayan 29 yaşındaki isim, futbolun yeniden başlamasıyla ilgili net bir itirazda bulunan ilk İngiliz oyuncu oldu.Instagram yayınında konuşan Rose koronavirüs salgını nedeniyle 32 bin kişinin hayatını kaybettiği İngiltere'de futbolun son konuşulan konu olması gerektiğini ifade etti.

"İNSANLARIN HAYATI RİSK ALTINDA"

Premier Lig'in 12 Haziran'da yeniden başlamayı planlamasıyla ilgili konuşan Rose, 'Bu lanet bir şaka, yalan söyleyemem. Hükümet futbolu ülkenin moralini yükseltmek için geri getiriyoruz diyor. Ülkenin morali .….. değil. İnsanların hayatı risk altında. Sayılar büyük oranda gerilemeden futbol hakkında konuşulmamalı. Bu saçmalık' diye konuştu.

"FUTBOL, ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SON KONU"

İngiltere Milli Takımı'nın da önemli oyunculardan olan Rose, 'Pazar günkü duyuruyu dinlemedim bile. İnsanların hasta olmasına üzülüyorum. Futbol şu anda çözülmesi gereken son konu' dedi.Tottenham'dan Newcastle'a kiralık giden Rose takımıyla birlikte idmanlara başladı.Daha önce Sergio ve Manuel Lanzini de Premier Lig'in başlamasıyla ilgili kaygılarını dile getirmişti.

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