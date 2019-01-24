Premier Lig oyuncuları 1 milyar 100 bin Sterlin vergi ödedi

İngiltere Premier Lig'in 2016-2017 sezonunda 20 kulüpte yaklaşık 1500 futbolcunun ödediği vergi miktarı açıklandı.

Uluslararası bir denetim ve danışmanlık hizmetleri veren bir firma, o sezonda futbolcuların ödediği vergileri açıkladı. Rapora göre 2016-2017 sezonunda Premier Lig'deki futbolcular toplam 1 milyar 100 bin Sterlin vergi ödedi.

Öte yandan 2016 ile 2019 arasındaki mevcut Premier Lig yayın anlaşmasıyla kulüpler 5.14 milyar Sterlin kazandı.

