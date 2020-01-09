Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Prof. Dr. Karabulut, mesajında şunları kaydetti; “Kamunun ortak sesinin duyurulmasında önemli rol oynayan basınımız; bireylerin haber alma hakkını sağlayan düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir.

Gazetecilik mesleği, günün her saatinde uğraş gerektiren gerçekten zor, emek isteyen meşakkatli bir meslektir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan her gazetecinin toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında önemli yeri vardır.

Bu bağlamda başta İlimizde görevlerini hassasiyetle yerine getiren, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi, kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ile projelerin vatandaşlarımızla paylaşılmasında ve kamuoyu tarafından sahiplenmesinde önemli katkıları olan güzide basın mensuplarının ve ülkemizde böylesi önemli bir görevi üstlenen, tarafsız haber yapan ve basın meslek ilkelerine bağlı hareket eden tüm basın mensuplarının “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ”nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

