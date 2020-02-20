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Prof. Dr. Baldıran: “Kazı evi problemimiz var”

MUĞLA HABERLERİ  | 20.02.2020 15:40 | Son Güncelleme

Milas’ta bulunan İasos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof.

Milas’ta bulunan İasos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Asuman Baldıran, Milas Belediye Başkan Vekili Mustafa Özgülergil’i makamında ziyaret ederek, yürütülen arkeolojik kazılar hakkında bilgi aktardı.
Ziyarette Milas Belediyesi KUDEB sorumlusu Arkeolog İ. Ernur Öztekin de hazır bulundu.
Başkanlık makam odasında gerçekleşen ziyarette açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Asuman Balandı; “Bizden önce İasos Antik Kenti’nde İtalyanlar kazı çalışmasını yürütüyordu. Son iki yıldır ise biz yürütüyoruz. Çalışmalarımızda öncelikle kazı evi problemimiz var. Mevcut yapı çok küçük ve bahçesinde bir depoya ihtiyacımız var. Proje bazında Milas Mimarlar Odası destek verecek. Aynı zamanda daha önce Muhammet başkanımızla yaptığımız görüşmelerde temizlik işçisi gönderilmesini istemiştik. Yine bu yılda bu talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Bunun dışında karşılama alanı projemiz var. Bu alan belediye arazisi üzerine oluşturulacak. Bu anlamda Ernur bey çalışmalarını yürütüyor. Sizden bu konularda destek istiyoruz” dedi
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ın bu ve buna benzer konularda tüm kurumlarla ortak akıl ve kurumlar arası işbirliğine önem verdiğini belirten Başkan Vekili Mustafa Özgülergil ise; “Milas Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazırız. Temizlik anlamında plan ve programımızı yapalım. Ekiplerimiz o bölgeye geldiklerinde kapsamlı temizliklerini yaparlar. Milas Belediyesi olarak sadece İasos değil diğer antik bölgelerimizde imkanlarımız çerçevesinde gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Kıyıkışlacık bölgemiz bizim için önemli bu anlamda da yapılacak olan çalışmalarda belediyemizin destekleri olacaktır” dedi.
Ziyaret için Prof. Dr. Asuman Baldıran’a teşekkür eden başkan vekili Mustafa Özgülergil, çalışmalarında başarı diledi.

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