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Prof. Dr. Haluk Dursun unutulmadı

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.08.2020 11:14 | Son Güncelleme

Körfez’in yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan tarihçi Prof.

Körfez’in yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan tarihçi Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 1. yılında mezarı başında dualarla anıldı.
Son olarak Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev yapan, Malazgirt Zaferinin yıldönümü için gittiği Bitlis dönüşü, Van’da yaşanan kaza sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, vefatının 1. yılında mezarı başında anıldı. Yukarı Hereke Mezarlığı’nda toprağa verilen Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un mezarı başında Kur’an-ı Kerim okundu. Programa Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün yanı sıra, Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz da katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrasında edilen dua ile birlikte Başkan Söğüt, Dursun’un mezarına su döktü.
Anma programında konuşan Başkan Söğüt, “Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamız, herkese örnek kişiliğe sahip bir devlet adamıydı. Bu kutsal bayrağın aşığı bir insanı elim bir trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü hep birlikte yaşadık. Bugün de mezarı başında dua ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin” dedi.

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