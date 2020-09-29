Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği açıldı

Sigara ile mücadeleye, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden (BUÜ) önemli bir destek geldi. Üniversite Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan polikliniğe Türkiye’de sigarayı bırakma konusunda ilk çalışmaları başlatan Prof. Dr. Nihat Özyardımcı’nın adı verildi.

BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nda faaliyete geçen Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Sigara Bırakma Polikliniği’nin açılış töreni Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali, Tıp Fakültesi yöneticileri, akademisyen ve personelin katılımı ile gerçekleştirildi. Rektörlük Binası’nda düzenlenen açılış programında konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İslam hukukunda 5 temel şeyin korunması gerektiğine işaret etti. Bunların can, mal, akıl, din ve neslin korunması olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, “Bir ilahiyatçı gözüyle baktığım zaman sigaranın korunması gereken bu 5 temel unsurun düşmanı ve rakibi olduğunu görüyorum. Son dönemlerde, bu konu üzerinde bilimsel gelişmeleri de izleyen bilginlerimizin ortaya koyduğu bir gerçek vardır ki; sigara cana zarar, mala zarar, akla zarar, dine zarar ve nesle zarar. Bu kadar zararı bir araya getiren başka bir nesne yoktur” diye konuştu.

Sigarayı Bırakma Polikliniğinin açılışının kendi rektörlüğü dönemine denk gelmesinden dolayı da ayrıca mutlu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kılavuz, projede emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı da gençleri ve çocukları sigaraya hiç başlatmamanın ana hedefleri olduğunu aktardı. Deneyen 4 kişiden 3’ünün bağımlı hale geldiğinin altını çizen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, “Ölürsün, hastalanırsın sözleri bu çocuklar için biraz uzak kalıyor. Çocuklara başka şekilde ulaşmak, onlara farklı şekilde yaklaşmak gerekiyor. Onların rol model edindikleri kişiler üzerinden sigara içmemeleri gerektiğini anlatmak gerekiyor. Popüler insanlar üzerinden bu çocuklara sigaraya hiç başlamamaları gerektiğini anlatmak lazım. Karşımızda çok büyük firmalar ve tütün kartelleri var. Bunlarla mücadele çok kolay değil. Şu anda ilimizde 18 ayrı ünitede bu işlemler yürütülüyor. Yüzde 25 oranında sigarayı bıraktırma başarımız var. Bence bu oran hiç azımsanacak gibi değil. İnşallah bu yeni polikliniğimizde de yeni başarılar yakalayacağımıza inanıyorum” dedi.

Programda sigara ve etkileri hakkında bir sunum yapan BUÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı ve İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Karadağ ise sigaranın bağımlılık oranının çok yüksek olduğunu vurguladı. Üreticinin önerdiği gibi kullanıldığı zaman tüketiciyi öldüren tek ürün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Karadağ, “Bir kez kullananın bile bağımlı olma ihtimali çok yüksek. Son 50 yılda üretimi 7-8 kat arttı. Bugün dünyada 1 milyardan fazla insan sigara kullanıyor. Bu rakamın önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Tütün sadece kanser yapmıyor. Kronik hastalıklarla da yakından ilişkili. Sigara içenlere yapılan sağlık harcamaları, içmeyenlere oranla çok daha yüksek. Türkiye’de sigaranın zararlarını ilk gören hekimlerden Prof. Dr. Nihat Özyardımcı hocamız, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin bir akademisyeniydi ve ilk sigara bırakma polikliniğini 1992 yılında üniversitemizde kurdu. Kendisini rahmetle anıyoruz. Yaptığı çalışmalardan dolayı da bugün açtığımız polikliniğe ismini vermeyi düşündük. Üniversite yöneticilerimiz de uygun gördü. Polikliniğe başvurmak isteyen hastalarımız Alo 171’i arayıp randevu alabilecekler” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi bünyesinde kuruluşu tamamlanan Sigara Bırakma Polikliniği’nin kurdelesi kesildi. Programın son kısmında davetlilere poliklinikte yürütülecek çalışmalar ve işleyiş hakkında bilgi aktarıldı.

