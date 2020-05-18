Prof.Dr. Kara: "Propolis sitokinleri dengeler"

Korona virus Bilim Kurulu Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, "Yapılan bilimsel çalışmada, propolis ve bileşenlerinin, insan hücrelerinde iltihaba yol açan sitokinlerin üretimini baskılarken, bağışıklık hücrelerinin artmasını sağladığı gösterilmiştir" dedi. Uzmanlar, propolisin antiviral ve sitokinleri dengeleyici özelliğinden dolayı, bağışıklık üzerine olumlu etkileri olduğundan bahsetti. Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, propolisin, bağışıklığı destekleyen önemli doğal bir arı ürünü olduğunu belirtti. Özellikle salgın döneminde, propolisi beslenmeye dahil etmenin öneminden bahsetti. Kara, “2003 yılında Almanya’da Otto Von Guericke Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada, propolis ve bileşenlerinin, insan hücrelerinde iltihaba yol açan sitokinlerin üretimini baskılarken, bağışıklık hücrelerinin artmasını sağladığı gösterilmiştir. Araştırmacılar, propolisin bağışıklığı dengeleyici etkisiyle, güçlü ve doğal bir iltihap azaltıcı olduğunu belirtmişlerdir" diye belirtti.

Müftüoğlu: "Akciğer enfeksiyonlarından koruma"

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ise özellikle salgın döneminde propolis kullanımının önemini vurgulayarak, kendisinin de düzenli olarak kullandığını belirtti. 2008 yılında Florida Eyalet Üniversitesi’nde yapılan bilimsel bir çalışmadan bahseden Müftüoğlu, "Bu yayında protein yapıda bir enzim olan ACE’nin, ACE1 proteininden, ACE2 oluşmasını sağlayan bir enzim olduğu belirtilmiştir. Yani ACE enzimi olmazsa ACE2 oluşamamaktadır. Bu durumda virüsler ACE2’ye tutunarak hücre içine girememekte ve çoğalamamaktadır. Bu çalışmada propolisin, ACE oluşumunu azaltarak, ACE2 oluşumunu dengelediği ortaya konulmuştur. Dolayısıyla propolisin, virüslerin akciğer enfeksiyonuna yol açma ihtimalini azaltabileceği belirtilmiştir. Bu veriler ışığında propolis özüt formunda akciğer enfeksiyonlarından korunmada etkili olabilir" diye belirtti.

Samancı: "Antienflamatuar ve antifungaldır"

Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı da, ‘‘Propolis, içeriğinde yüksek oranda fenolik ve flavonoid bileşenler bulunan, arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı reçinemsi bir maddedir. Propolis, antioksidan, antiviral, antibakteriyel, antienflamatuar ve antifungaldır. Yani virüslere, bakterilere ve mantarlara karşı koruyucu özellik göstermektedir. Propolis yeni bir ürün değildir. Pek çok ülkede, özellikle tamamlayıcı tıpta, birçok enfeksiyonun tedavisini destekleme amacıyla bin yıldan fazladır kullanılmaktadır. Propolis ile ilgili bugüne kadar yapılmış, 119 bin bilimsel çalışma mevcuttur. Uzun yıllardır araştırılmış ve faydası bilimsel veriler ile ispat edilmiş bu doğal arı ürününü, özellikle bu dönemde tüketmek bağışıklık sisteminin güçlenmesi adına çok önemlidir. Nardan 80 kat daha güçlü olan propolis, hastalanma sıklığını azaltmaya ve hasta olunduğu taktirde de bu süreci daha hafif atlatmaya yardımcı olmaktadır. Propolisin bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi dengeleyicidir. Yani bağışıklığı zayıf kişilerde, bağışıklığı artırır. Bağışıklığı zaten güçlü olan bireylerde de devamını sağlar. Günlük bağışıklık desteği için en az yüzde 10 oranında, saf Anadolu propolisi içeren bir damladan, yetişkinler günde en az 20 damla, çocuklar ise günde en az 10 damla kullanmalı, hastalık ya da halsizlik hissedilen durumlarda bu miktar 4 katına kadar arttırılmalıdır" dedi.

