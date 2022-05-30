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Profen CABSAT 2022’de yerini aldı

30.05.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profen CABSAT 2022’de yerini aldı

İSTANBUL (AA) - Uydu haberleşme, telekomünikasyon, veri merkezi ve savunma teknolojilerinde global olarak faaliyet gösteren Profen, Orta Doğu’nun en büyük uydu, yayın ve içerik etkinliği olan CABSAT 2022’de yerini aldı.

Profen'den yapılan açıklamaya göre, şirket, etkinlik boyunca yoğun ilgi gören ürünlerinin sergilendiği standında küresel ve proje bazlı iş birliği fırsatlarını değerlendirerek mevcut ve potansiyel müşterilerle görüşmeler sağladı.

Özellikle ürün ve hizmetlerinin global pazarda daha fazla müşteriye ulaşması için yürüttüğü İş Ortaklığı Programı kapsamında pek çok firma ile bir araya gelen Profen, fuar sürecinde 4 firma ile anlaşmaya vardı.

Fuarda Ar-Ge imkan ve kabiliyetlerini, yerli mühendislikle ve milli imkanlarla güçlendirerek yeni yatırımlar sağlayan PROFEN’in, ürettiği ve geliştirdiği Taşınabilir Antenler (Flyaway & Manpack), Nspector Gerçek Zamanlı Spektrum Analizörü ve XY Antenler’in yanı sıra, veri merkezlerinin gözlem, kontrol ve yönetiminde kullanılan “Visionic” ürünü sergilendi.

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