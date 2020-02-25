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Prosinecki: Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyoruz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 25.02.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kayserispor 24. haftada sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Robert Prosinecki, "Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan biri. Seriye başlamak istiyoruz" dedi.

Prosinecki: Göztepe maçıyla seriye başlamak istiyoruz

Hes Kablo Kayserispor, evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde devam etti. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanın ilk kısmında düz koşu yapıp, kondisyon çalışan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

HASAN HÜSEYİN ACAR TAKIMA DÖNDÜ

Sağ ayak serçe parmağında kırık bulunan ve 1 aydır sahalardan uzak kalan Hasan Hüseyin Acar takımla çalışmalara başlarken, Alpay Çelebi ve Ömer Uzun salonda çalıştı. Sakatlıkları devam eden Ziya Alkurt, Levent Gülen ve Nurettin Korkmaz ise antrenmana katılmadı.

"SERİYE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

İdmanda basın mensuplarına açıklama yapan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, "Ligde hiçbir maç kolay değil. Göztepe maçı da bunlardan biri. Geldiğimizden beri ilerleme kaydediyoruz. Sahada savaşan, iyiye giden bir takım var. Takım olarak oynayan bir Kayserispor var. Göztepe maçı ligde kalmamız açısından belirleyici maçlardan biri. Seriye başlamak istiyoruz. Denizlispor maçından sonra seriye geçemedik ama Göztepe maçını kazanarak, iyiye giden durumu daha iyiye çevirerek ligde kalacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

(DHA)

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