PSG, David De Gea'yı istiyor

Manchester United'ın İspanyol kalecisi David De Gea, takımdan ayrılabilir. Daily Mail'in haberine göre PSG, David De Gea'nın sözleşme görüşmelerini takip ediyor.

Her ne kadar Manchester United'ın tek taraflı sözleşme uzatma hakkı olsa da, David De Gea'nın bu sezonun sonunda sözleşmesi sona erecek.

De Gea yeni sözleşme görüşmeleri için acele etmezken, Jose Mourinho'nun geleceğini de gözlemliyor. David De Gea'nın adı daha önce birçok kez Real Madrid ile anılmış, Jose Mourinho ise İspanyol kaleci ile mutalak yeni sözleşme imzalanması gerektiğini açıklamıştı.



