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PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek

FRANSA HABERLERİ  | 14.09.2020 20:32 | Son Güncelleme

Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in ırkçı sözlerine maruz kaldığını iddia eden Brezilyalı futbolcusu Neymar'a destek verdi.

PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek

Kulüpten yapılan açıklamada, ırkçılığın toplumda ve futbolda yeri olmadığı belirtilerek, "PSG, rakip oyuncunun ırkçı söylemlerinin hedefi olduğunu bildiren Neymar'ı güçlü bir şekilde desteklemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Fransa Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) olayı soruşturarak, gerçekleri ortaya çıkarmasının beklendiği kaydedildi.

PSG ile Olympique Marsilya arasında dün oynanan lig maçında yaşanan gerginlik sonucu PSG'den Neymar, Leandro Paredes ve Layvin Kurzawa, Olympique Marsilya'dan ise Jordan Amavi ve Dario Benedetto kırmızı kart görmüştü.

Neymar, karşılaşmanın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Olympique Marsilyalı Alvaro Gonzalez'in kendisine yönelik ırkçı ifadeler kullandığını iddia etmişti.

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