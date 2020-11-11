PSG'den Neymar ve Mbappe hamlesi

Paris Saint Germain, yıldızlarıyla masaya oturdu. Başkent ekibi, adı sık sık Real Madrid ve Barcelona'nın transfer listesinde geçen Neymar ve Mbappe'yi kadrosunda tutmak istiyor.
Paris temsilcisinin sportif direktörü Leonardo Araujo, kulübün internet sitesine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Leonardo, "Neymar, Mbappe ve Di Maria ile sözleşmelerini uzatmak için görüşmelere başladık" dedi.
"Bernat ve Draxler de sözleşmelerinin son senesinde" diyen Brezilyalı futbol adamı, "En kısa zamanda görüşmelerimizi yoğunlaştıracağız" ifadesini kullandı.
Leonardo Araujo, pandemi nedeniyle Paris temsilcisinin ciddi maddi kayıplar yaşadığını da itiraf etti.
Bu sezon toplam 9 gol 7 asistle oynayan Neymar - Mbappe ikilisinin PSG ile olan sözleşmesi, 2022'de sona erecek.
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