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PSG, Fransa Kupası'nı tek golle kazandı! PSG 1-0 St. Etienne (Maç Sonucu)

FRANSA HABERLERİ  | 25.07.2020 01:04 | Son Güncelleme

Fransa Kupası finalinde Saint-Etienne'yi 1-0 mağlup eden Paris Saint-Germain (PSG) kupanın sahibi oldu.

PSG, Fransa Kupası'nı tek golle kazandı! PSG 1-0 St. Etienne (Maç Sonucu)

Stade de France'da oynanan karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Brezilyalı Neymar'ın attığı golle PSG, 1-0 öne geçti.

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 26'ncı dakikada Saint-Etienne'li Loic Perrin ile girdiği ikili mücadelede ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktı. Perrin ise kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç PSG'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Böylece PSG, kupayı 13'üncü kez müzesine götürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mücadeleyi stadda izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle staddaki seyirci sayısı 5 bin ile sınırlandırıldı.


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