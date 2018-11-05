PSG, Galatasaray gibi CAS'a başvurdu

UEFA’nın Finansal Fair Play incelemesinden geçen, ancak şikayetler nedeniyle yeniden soruşturma geçiren Paris Saint Germain de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) gitme kararı aldı.

Fransız kulübünün genel sekreteri Victoriano Melero, Galatasaray gibi CAS’a başvurduklarını ifade ederek, “Bu her zaman tercih ettiğimiz bir yöntem değil ancak UEFA bize başka bir alternatif bırakmadı. Burada kilit nokta, kulübümüz ne Fransız yasalarını ne de UEFA’nın kararlarını ihlal etmiştir. Biz her zaman şeffaf bir kulüp olduk. Tüm anlaşmalarımız, yazılı ve nettir. Finansal Kontrol Araştırma Birimi, temeli olmayan gerekçelerle anlaşmayı sekteye uğratmıştır” diye konuştu.

Victoriano Melero, CAS’tan bir karar çıkmasının 2-3 ay sürebileceğini belirtti.

