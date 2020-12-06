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PSG, Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

FRANSA HABERLERİ  | 06.12.2020 14:51 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), İspanyol oyuncu Jese Rodriguez ile yollarını ayırdı.

PSG, Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti

PSG, İspanyol futbolcu Jese Rodriguez'in sözleşmesini feshetti. PSG Kulübü, 27 yaşındaki hücum oyuncusu Jese Rodriguez'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Jese, 2016'da İspanya ekibi Real Madrid'den 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olduğu PSG'de beklentileri karşılayamamıştı.

İspanya'nın Las Palmas, Real Betis, İngiltere'nin Stoke City ve son olarak Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarına kiralanan Jese, sezon başında PSG'ye dönmüştü. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen Jese, PSG kariyerinde 18 maça çıkmış, 2 gol kaydetmişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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