SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. PSG JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE! PSG Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE! PSG Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

06.09.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSG ile Juventus, Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde karşılaşacak. Teknik direktör Christophe Galtier'ın öğrencilerinin Avrupa kupalarında yenemediği takımlar arasında en çok kozlarını paylaştığı rakibi bilindiği üzere Juventus. Karşılaşma Parc des Princes (Prensler Parkı) Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler, "PSG Juventus maçı canlı izle" konu başlığını arama motorlarında araştırıyor. Peki, PSG Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE! PSG Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG Juventus maçı için heyecan dorukta. Avrupa futbolunun iki devi Paris'te karşı karşıya gelecek. Paris Saint-Germain, siyah-beyazlı takımla karşı karşıya geldiği son altı karşılaşmanın tümünde yenildi. Birçok kişi internette, "PSG Juventus maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, PSG Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAT KAÇTA?

PSG Juventus maçı 6 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Parc des Princes'ta oynanacak maç oldukça kritik.

PSG JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Juventus maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

PSG JUVENTUS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni ofsayt sistemine geçildi!UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni ofsayt sistemine geçildi!
Büyük şok! Soruşturma başlatıldı...Büyük şok! Soruşturma başlatıldı...
Cenk Tosun'dan maç sonunda şaşırtan itiraf!Cenk Tosun'dan maç sonunda şaşırtan itiraf!
Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus canlı izle psg ligi maçı yayınlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Motorine bir gün arayla ikinci zam!

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Cristiano Ronaldo için yolun sonu! 19 yıl sonra bir ilk yaşanıyor...

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Şoke eden ifşa! "Rızam olmadan" dedi ve bombaladı: "Paralı sapık..."

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Galatasaray için hükmen mağlubiyet iddiası!

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Rıdvan Dilmen'e tepki yağıyor! ''Galatasaray'ın yeni hocası...''

Eski hakem Ahmet Çakar’dan yıllar sonra gelen olay itiraf!

Eski hakem Ahmet Çakar’dan yıllar sonra gelen olay itiraf!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Pantolonunu satmak istedi! Seksi pozuyla kadınların gözdesi oldu

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Defalarca uyardılar dinlemedi! Bile bile lades deyince...

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Aradaki fark dudak uçuklattı! 'Sakın unutmayın' notuyla paylaştı

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.