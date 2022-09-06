PSG JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE! PSG Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG Juventus maçı için heyecan dorukta. Avrupa futbolunun iki devi Paris'te karşı karşıya gelecek. Paris Saint-Germain, siyah-beyazlı takımla karşı karşıya geldiği son altı karşılaşmanın tümünde yenildi. Birçok kişi internette, "PSG Juventus maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, PSG Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAT KAÇTA?

PSG Juventus maçı 6 Eylül Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Parc des Princes'ta oynanacak maç oldukça kritik.

PSG JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

PSG Juventus maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak.

PSG JUVENTUS MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

PSG: Donarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Sanches, Verratti, Bernat; Messi, Mbappe, Neymar.

Juventus: Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Sandro; Locatelli, Paredes, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic

