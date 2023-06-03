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PSG, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı!

03.06.2023 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransız devi PSG'de forma giyen Lionel Messi'nin takımla olan sözleşmesi sona ererken, ayrılacağı konuşuluyordu. PSG'den gelen açıklamayla bu durum resmiyet kazandı ve Arjantinli yıldızın PSG hikayesi sona erdi.

PSG, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı!
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Fransa macerası sona erdi. Takımıyla olan sözleşmesi sona eren ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız isim için geçtiğimiz günlerde teknik direktör Christophe Galtier, sözleşmesinin yenilemeyeceğini, Clermont maçının Arjantinli yıldızın PSG formasıyla son maçı olacağını duyurmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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PSG kulübünden de konuyla alakalı resmi açıklama geldi. Kulüpten yapılan paylaşımda "Teşekkür Lionel Messi" başlığı ile vedayı açıklayan PSG'nin paylaşımında, "Başkentte iki sezonun ardından Lionel Messi'nin macerası 2022-23 sezonunda sona erdi. Kulüp, Leo'ya karierinin geri kalanında daha nice başarılar diler" ifadeleri yer aldı.

MESSI'DEN VEDA

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Ayrılık sonrası konuşan Messi yaptığı açıklamada "Kulübe, Paris şehrine ve insanlara bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecekte en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.


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