PSG, Lionel Messi'nin takımdan ayrıldığını resmen açıkladı!

Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Fransa macerası sona erdi. Takımıyla olan sözleşmesi sona eren ve bir süredir takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız isim için geçtiğimiz günlerde teknik direktör Christophe Galtier, sözleşmesinin yenilemeyeceğini, Clermont maçının Arjantinli yıldızın PSG formasıyla son maçı olacağını duyurmuştu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

PSG kulübünden de konuyla alakalı resmi açıklama geldi. Kulüpten yapılan paylaşımda "Teşekkür Lionel Messi" başlığı ile vedayı açıklayan PSG'nin paylaşımında, "Başkentte iki sezonun ardından Lionel Messi'nin macerası 2022-23 sezonunda sona erdi. Kulüp, Leo'ya karierinin geri kalanında daha nice başarılar diler" ifadeleri yer aldı.

MESSI'DEN VEDA

Ayrılık sonrası konuşan Messi yaptığı açıklamada "Kulübe, Paris şehrine ve insanlara bu iki yıl için teşekkür ederim. Onlara gelecekte en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Messi, 2021 yılında Barcelona'dan PSG'ye transfer olmuştu. Yıldız futbolcu, Fransız ekibinde çıktığı 74 maçta 32 gol attı ve 35 asist yaptı.

????Ve hikayenin sonu... PSG, Lionel Messi ile yolların ayrıldığını bu video ile duyurdu. https://t.co/MCfNLcloh6 — Mynet Spor (@mynetspor) June 3, 2023



