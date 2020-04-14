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Psikolog Öziç: “Korona virüsü haberlerinden kaçının”

SAMSUN HABERLERİ  | 14.04.2020 16:24 | Son Güncelleme

Pandemi(salgın) dönemini en iyi şekilde atlamak yapılması gerekenleri anlatan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Korona virüsü hakkında sürekli haberleri takip etmekten, konuşmaktan, paylaşım yapmaktan kaçının” dedi.İçinde bulunulan pandemi sürecinin anormalliği nedeniyle olumsuz duyguların hissedilmesinin normal olduğunu belirten Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç bu duyguların depresyon, uyku ve yeme bozukluları, çarpıntı ruhsal ve bedensel bir takım sorunlara neden olabileceğini hatırlatarak bu dönemi rahat atlatmak için tavsiyelerde bulundu.Tavsiyelerini sıralayan Enise Öziç, “Sakin kalmaya çalışılarak süreci kabullenin.

Psikolog Öziç: “Korona virüsü haberlerinden kaçının”

Pandemi(salgın) dönemini en iyi şekilde atlamak yapılması gerekenleri anlatan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç, “Korona virüsü hakkında sürekli haberleri takip etmekten, konuşmaktan, paylaşım yapmaktan kaçının” dedi.
İçinde bulunulan pandemi sürecinin anormalliği nedeniyle olumsuz duyguların hissedilmesinin normal olduğunu belirten Liv Hospital Samsun’dan Uzman Klinik Psikolog Enise Öziç bu duyguların depresyon, uyku ve yeme bozukluları, çarpıntı ruhsal ve bedensel bir takım sorunlara neden olabileceğini hatırlatarak bu dönemi rahat atlatmak için tavsiyelerde bulundu.
Tavsiyelerini sıralayan Enise Öziç, “Sakin kalmaya çalışılarak süreci kabullenin. Umutlu olun, bu sürecin geçici olduğu unutmayın. Olumlu hayaller kurulmaktan vazgeçmeyin. Yetkili kişilerin virüsten korunmak adına tüm uyarı ve önerileri özenle dikkate alın ve uygulayın. Korona virüsü hakkında sürekli haberleri takip etmekten, konuşmaktan, paylaşım yapmaktan kaçının. Bunun yerine seçtiğiniz güvenilir kaynaklar takibin edin ve bu davranışları belli zaman dilimleriyle sınırlandırın. Yatmaya en az 2 saat kala televizyon, telefon gibi her türlü iletişim cihazlarından uzak durun. Yerine size iyi hissettirecek kitap okumak, müzik dinlemek gibi aktiviteleri tercih edin. Uyku düzeninizi koruyun. Özellikle yatmaya yakın ağır besinler ve içecekler tüketmeyin. Papatya, rezene ya da melisa çayının rahatlatıcı etkisi olduğunu unutmayın. Sıcak bir duşun da uykuya dalmak için iyi geleceği aklınızdan çıkarmayın. Günlük rutinlerinizi olabildiğince sürdürün. Her gün en az yarım saat evde egzersiz yapın. Evinizin diğer üyeleri ile karşılıklı anlayış içinde olmaya özen gösterin. Sevdiğiniz kişilerle korona virüsü konusu dışında da konuşmayı ihmal etmeyin. Güzel anılarınızı zihninizde tutularak, onlar hakkında konuşmayı tercih edin. Ailecek yapılan aktivitelere önem verirken, bireysel aktiviteler de ihmal etmeyin. Size iyi hissettiren uğraşlara muhakkak zaman ayırın” diye konuştu.

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