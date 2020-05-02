YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Psikolog Sandaloğlu:“Korona günlerini avantajınıza kullanın”

Psikolog Sandaloğlu:“Korona günlerini avantajınıza kullanın”

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 02.05.2020 13:23 | Son Güncelleme

Kahramanmaraşlı Psikolog Zeynep Sandaloğlu, Korona virüs salgını sebebiyle zorunlu olarak evde kalan ailelerin bu süreci olumlu olarak fırsata çevirebileceğini söyledi.Korona virüsün insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini değerlendiren Sandaloğlu, insanların yıllardır alıştığı düzenin virüs salgınından sonra hiç beklenmedik bir şekilde aniden değiştiğine dikkat çekti.

Psikolog Sandaloğlu:“Korona günlerini avantajınıza kullanın”

Kahramanmaraşlı Psikolog Zeynep Sandaloğlu, Korona virüs salgını sebebiyle zorunlu olarak evde kalan ailelerin bu süreci olumlu olarak fırsata çevirebileceğini söyledi.
Korona virüsün insanlar üzerindeki psikolojik etkilerini değerlendiren Sandaloğlu, insanların yıllardır alıştığı düzenin virüs salgınından sonra hiç beklenmedik bir şekilde aniden değiştiğine dikkat çekti. Yaşanan bu olağanüstü durumun hayatı bir anda allak bullak ettiğini ve insanların ne yapacağımızı şaşırarak değişik tepkiler verdiğini hatırlatan Sandaloğlu, bu süreçte yapılabileceklerle ilgili şu tavsiyelerde bulundu;
"Bu süreç, sevdiklerimizi görememenin verdiği özlemle kıymetlerini bilme konusunda destekleyici olabilir. Belki çok çalışıyordunuz ama şimdi evde kalmak zorundasınız, bu durumda ailenizle nasıl farklı zaman geçirebilirim? Sorunun cevabını bulabilirsiniz. Korona Sürecinin yaşattığı duyguları (öfke, kızgınlık, bunaltı, ümitsizlik, umut, neşe, sakinlik) ve birçok duyguları aile üyeleriyle konuşmak hepinizi rahatlatabilir. Sosyal Medya ile aranıza mesafe koyabilirsiniz. Sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak moralimizi oldukça düşürücü etkiye sahiptir. Yaşanılan gelişmelerin takibini elden bırakmadan sosyal medya ile uğraşmak mümkün olabilir. Uyku düzeninizi bozmamak için her gün aynı vakitte uyumak ve uyanmak olabilir. Sanki her gün işe gidiyormuşcasına hayatın düzenini bozmamak fiziksel sağlığınızı korumaya yardımcı olur. İnternet kullanımının zararlarından bahsederken belki de bu süreç interneti yararlı kullanma adına bize destek olabilir. Örneğin; çevrimiçi izleyebileceğiniz tiyatrolar, müze gezisi ve konserler. Hayat bizi zorla kendimize döndürmeye çalışıyor. Varlığımızın ihtiyacı olan şeyse kendi başımıza kaldığımızda kendimize tahammül ediyor oluşumuzdur. Hayatınızda koşuşturmacalar, para kazanma derdi, bir yerden bir yere hiç durmadan gitmek, çokça çalışmak, dinlenmemek acaba sizlere ne kattı? Bu süreç hayatımıza uzaktan bakmaya destektir. Kendimi ihmal mi etmişim, kendimi çok mu büyük görmüşüm? Daha nice sorulara cevap bulma çabasına girmektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Alkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldıAlkollü çıkmıştı! Mahkemeye başvurdu, ehliyetini geri aldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Edremit İlçe Müdürlüğü’ne Yakup Özbek atandı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Marketler mercek altında

Marketler mercek altında

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:57
Sabah
05:29
Öğle
12:34
İkindi
16:21
Akşam
19:30
Yatsı
20:55

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Aksüt Eczanesi
Onikisubat
İlhami Eczanesi
Onikisubat
Sayıt Eczanesi
Dulkadiroglu
Solmaz Eczanesi
Dulkadiroglu
Tuna Eczanesi
Dulkadiroglu
Vural Eczanesi
Onikisubat
Sönmez Eczanesi
Afsin
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı

Polisin durdurduğu şüpheli araçtan tüfek ve kesici aletler çıktı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Cezaevi Firarisi, Cinayet Şüphesiyle Gözaltına Alındı

Cezaevi Firarisi, Cinayet Şüphesiyle Gözaltına Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.