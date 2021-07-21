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PSV-Galatasaray maçı kesintiye uğradı

21.07.2021 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maçın yayıncısı TV8, şu an oynanan PSV - Galatasaray maçını teknik aksaklık sebebiyle yayınlayamıyor.

PSV-Galatasaray maçı kesintiye uğradı

Galatasaray'ın deplasmanda PSV ile oynadığı karşılaşma TV8'den yayınlanırken maç sırasında donmalar meydana geldi.

Spiker Melih Gümüşbıçak, "Maç yayını sırasında Hollanda'daki servis sağlayıcılar tarafından yaşanan sıkıntı nedeniyle, görüntülerde donmalar meydana geliyor. Maalesef bizi de sıkıntıda bırakıyor." açıklamasını yaptı.

Maç devam ederken sık sık yayınlar kesilirken TV8 ekranlarından izleycilere, "Teknik bir arızadan dolayı yayınımız birazdan devam edecektir" uyarıları yapıldı.

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İLLEGAL BAHİS REKLAMLARI YAYINLANDI

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynadığı maçın yayıncısı TV 8'de büyük bir kriz yaşandı.

Maç yayınının sürekli donduğu TV8'de reklam panolarında illegal bahis sitelerinin reklamlarının yer alması maçın önüne geçti.

Maçın Hollanda'daki yayıncısı RTL 7'de ise Türkiye'de illegal olan herhangi bir reklamın panolarda olmadığı görüldü.

İllegal bahis reklamlarının sosyal medyada gündem olmasının ardından TV8'de yayına kısa bir süre ara verildi. Yayın daha sonra illegal bahis reklamlarının olmadığı şekilde devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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