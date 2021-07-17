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PSV - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenebilir?

17.07.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PSV - Galatasaray maçı ne zaman, şifresiz nasıl izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasında Galatasaray ve Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile karşı karşıya gelecek.

PSV - Galatasaray maçı şifresiz nasıl izlenebilir?

PSV - Galatasaray maçı için meraklı bekleyiş devam ederken taraftarlar karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşmişti. Peki, PSV Eindhoven - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

PSV - GALATASARAY HANGİ KANALDA?

PSV - Galatasaray maçı, D Smart'ta ücretsiz ve şifresiz olarak yayınlanacak. D-Smart, Kurban Bayramı boyunca tüm abonelerine ücretsiz ve şifresiz olarak yayın imkanı sunacak. Ayrıca kullanıcılar D-Smart GO uygulamasıyla da maçı izleme şansına sahip olacak.

PSV - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu PSV Galatasay maçı 21 Temmuz'da oynanacak. İkinci karşılaşma ise 28 Temmuz'da oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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