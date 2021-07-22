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PSV - Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? İşte cevabı...

22.07.2021 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda PSV ile kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılı taraftarlar, PSV - Galatasaray maçında deplasman golü kuralının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Peki deplasman golü kuralı uygulanacak mı? İşte cevabı...

PSV - Galatasaray maçında deplasman golü kuralı var mı? İşte cevabı...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray, ülkemizi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Galatasaray, 2. ön eleme turunda Hollanda'nın köklü takımlarından PSV ile karşılaştı

UEFA tarafından daha önceden yapılan açıklamada deplasmanda golü kuralının kaldırılması ile taraftarlar PSV - Galatasaray maçında bu kuralın uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor.

PSV GALATASARAY MAÇINDA DEPLASMAN GOLÜ KURALI VAR MI?

UEFA'dan yapılan açıklamada; iki takımın da eşleşmede eşit sayıda gol atması durumunda 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve sonucun değişmemesi durumunda penaltı atışlarına geçileceği belirtildi. Uzatmalarda atılan gollerde de yine deplasman takımının herhangi bir avantajı olmayacak.

GALATASARAY - PSV EŞLEŞMESİNDE DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJI KALMADI

Böylece Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Ön Eleme turunda karşılaşacağı PSV maçında da bu kural uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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psv miz burdada 5 atacak

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