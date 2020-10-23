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PTT 180 yaşında

SİNOP HABERLERİ  | 23.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Sinop’ta, PTT’nin 180.

PTT 180 yaşında

Sinop’ta, PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kutlandı.
Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, 180’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sinop PTT il binasında program düzenlendi.
PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle PTT’de gişe sırasında 180. olan Ahmet Berk Yaşar’a ise PTT Sinop Başmüdürü İbrahim Köklü tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.
PTT Sinop Başmüdürü İbrahim Köklü yaptığı açıklamada, "Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, kuruluşunun 180. yıl dönümünü hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimiz her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en köklü kurumları arasında yer alarak posta kargo, lojistik, E- ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT ailesi olarak ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden kutluyorum” dedi.
180. müşteri olan Ahmet Berk Yaşar (30) ise çok şaşırdığını belirterek PTT Sinop Başmüdürü İbrahim Köklü’ye teşekkür etti.

PTT 180 yaşında

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