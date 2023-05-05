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Pursaklar Evcil Hayvanlar Parkı yaza hazır

05.05.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Pursaklar Belediyesi, sıfırdan yenileme çalışmalarını yürüttüğü Evcil Hayvanlar Parkı’nı yaz aylarına hazırlıyor.

Çok sayıda hayvan türünü bünyesinde barındıran Evcil Hayvanlar Parkı’nı daha modern, daha estetik, daha kullanışlı hale getirmek adından sıfırdan yenileyen Pursaklar Belediyesi, parkı yaz aylarına yetiştirmek adına yoğun mesai harcıyor. İçerisinde Tavus kuşu, sincap, tavşan, ördek, sülün ve tavuk çeşitlerinin bulunduğu ve sıfırdan yenilenen Evcil Hayvanlar Parkındaki çalışmaları yerinde takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, yaz aylarında kullanıma hazır hale getirmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

“VATANDAŞLARIMIZIN HUZURLA VAKİT GEÇİREBİLECEKLERİ BİR ALAN HALİNE GETİRİYORUZ”

Vatandaşların güzel ortamlarda vakit geçirebilmeleri için park ve bahçeleri daha modern daha kullanışlı hale getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “7’den 70’e tüm hemşerilerimizin yoğun ilgi gösterdiği Evcil Hayvanlar Parkımızı yaz aylarına hazır hale getirebilmek için yoğun mesai harcıyoruz. Yeşiliyle, yeni dinlenme alanlarıyla ve hayvan popülasyonu ile vatandaşlarımızın huzurla vakit geçirebilecekleri bir alan haline getiriyoruz. Hızla devam ettiğimiz yenileme çalışmalarını en kısa süre içerisinde tamamlayarak ilçe sakinlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

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