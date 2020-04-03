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Pütürge ilçesinde gıda yardımı yapıldı

MALATYA HABERLERİ  | 03.04.2020 17:34 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesinde SDYV tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda yardımında bulunuldu.Pütürge ilçesine bağlı Sahilköyü Mahallesinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 22 haneye gıda yardımında bulunuldu.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde SDYV tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere gıda yardımında bulunuldu.
Pütürge ilçesine bağlı Sahilköyü Mahallesinde İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca 22 haneye gıda yardımında bulunuldu. Korona virüs salgını nedeniyle özellikle 65 yaş üstü yaşlılarında sokağa çıkma yasağı bulunması nedeniyle İlçe Kaymakamı Recep Aydın’ın talimatları ile ailelere yardımlar yapılıyor.
Kaymakam Aydın, vatandaşların yalnız olmadığını belirterek devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ve bu süreci de el birliği ile atlatacaklarını söyledi.

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