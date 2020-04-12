YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Pütürge’de Vefa Destek Grupları sahada

Pütürge’de Vefa Destek Grupları sahada

MALATYA HABERLERİ  | 12.04.2020 16:08 | Son Güncelleme

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle herkes evlerinde iken bir tek Vefa Destek Grupları 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.Pütürge Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca koordine edilen Vefa Destek Grubunda, emniyet, jandarma, belediye, müftülük, ilçe tarım ve orman şefliği koordinesi ile dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kurum personellerince götürülüp evinde veriliyor.Bu arada, İçişleri Bakanlığı’nca 30 büyükşehir ve Zonguldak gibi 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulama kapsamında olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde genelde sokağa çıkma yasağına uyuldu.

Pütürge’de Vefa Destek Grupları sahada

Malatya’nın Pütürge ilçesinde, sokağa çıkma yasağı nedeniyle herkes evlerinde iken bir tek Vefa Destek Grupları 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.
Pütürge Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca koordine edilen Vefa Destek Grubunda, emniyet, jandarma, belediye, müftülük, ilçe tarım ve orman şefliği koordinesi ile dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları kurum personellerince götürülüp evinde veriliyor.
Bu arada, İçişleri Bakanlığı’nca 30 büyükşehir ve Zonguldak gibi 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulama kapsamında olan Malatya’nın Pütürge ilçesinde genelde sokağa çıkma yasağına uyuldu.

Pütürge’de Vefa Destek Grupları sahada

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREce Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!Ece Erken'in Yaşar İpek hakkında itirafları olay oldu!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı

Pazarcıların ürünlerini valilik satın aldı

İzmir’de vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

İzmir’de vatandaşların ihtiyaçları karşılandı

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Balıkesir'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Malatya Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:22
Sabah
05:48
Öğle
12:33
İkindi
16:12
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Malatya Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Aydın Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Öznur Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Gürkan’dan Müdür Dağdeviren’e ziyaret

Başkan Gürkan’dan Müdür Dağdeviren’e ziyaret

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü trafik kazasında öldü

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.