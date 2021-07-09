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QNB Finansbank'tan KOBİ'lere faizsiz 20 bin TL kredi fırsatı

09.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözüne Bedava Kredi, sıfır faizli ve 12 ay aylık taksitli olarak KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildi

İSTANBUL (AA) - QNB Finansbank, salgın döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin artan nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve destek vermek üzere Sözüne Bedava Kredi kampanyası başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 20 bin TL olarak verilecek Sözüne Bedava Kredi sıfır faizli ve 12 ay aylık taksitli olarak KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirildi.

20 bin TL sıfır faizli Sözüne Bedava Kredi kampanyasından faydalanmak isteyen KOBİ’lerden kredi kullanması başlamasından itibaren QNB Finansbank ile bankacılık işlemlerinde çalışması beklenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansbank KOBİ Bankacılığı Direktörü Burak Bayhan, özellikle salgın döneminde finansman sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin, işe devam kredilerine ek olarak Dijital Köprü çözümleri ile de yanında olduklarını belirtti.

Bayhan, Sözüne Bedava Kredi kampanyasının da yine reel sektörü desteklemek, finansman desteğini faizsiz vererek KOBİ’lerin zorlu salgın koşullarında ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlendiğini kaydetti.

Bayhan, QNB Finansbank olarak KOBİ’lere ve reel sektöre desteklerinin kesintisiz süreceğini belirtti.

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