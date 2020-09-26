QNBEYOND Hızlandırma Programı 2. dönem girişimleri mezun oldu

İSTANBUL (AA) - QNBEYOND Hızlandırma Programı'nda, 2. dönem girişimleri mezun olurken, 3. dönem için başvurular başladı.

QNBEYOND'dan yapılan açıklamaya göre, QNBEYOND Hızlandırma Programı 2. Dönemi, YouTube üzerinden online olarak düzenlenen "Demo Day3 etkinliği ile son buldu. Programa katılan 11 girişimin yatırımcılar ve potansiyel iş ortaklarıyla buluştuğu Demo Day’de dikkat çekici iş birlikleri ve büyüme oranları paylaşıldı.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nın ikinci dönemine katılan 11 girişim, QNB Finansbank ile iş birliğine imza atan 7 girişim ve devam eden PoC (Kavram Kanıtlama Çalışması) adedi 4 olarak açıklandı.

Demo Day’de girişimlerin, ciro ve müşteri sayısındaki büyüme oranları, yayına giren ürünleri, yaptıkları ilk satışlar, alınan lisans ve gidilen iş ortaklıkları gibi konular dikkati çekti.

Üçüncü dönem başvuruları Demo Day ile aynı gün açılan QNBEYOND Hızlandırma Programı’na girişimciler, bugün itibarıyla başvuru yapabilecek.

QNBEYOND Hızlandırma Programı’nda yer alan 11 girişim ve program boyunca gösterdikleri gelişmeler şöyle: